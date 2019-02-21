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Optimum Garaj Günleri başlıyor

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sezon ve mevsim sonu indirimlerinin haricinde ekstra avantajlar sunulan Garaj İndirim Günleri, 22 Şubat’ta başlıyor.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sezon ve mevsim sonu indirimlerinin haricinde ekstra avantajlar sunulan Garaj İndirim Günleri, 22 Şubat'ta başlıyor.


Stok fazlası ve outlet ürünlerin satışa sunulacağı Garaj İndirim Günleri, 22 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.


Garaj İndirim Günleri, AVM'nin eksi 1'nci katındaki market girişi kapalı otoparkında gerçekleşecek.

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