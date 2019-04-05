İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Optimum karnavala Armillaria Korteji ile katılıyor

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her yıl Nisan ayının ilk haftasında heyecanla beklenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Armillaria Korteji ile ilk sırada katılıyor.


Nisan ayında geleneksel olarak düzenlenen karnaval için hazırlıklarını tamamlayan Optimum, karnaval kapsamında kurulan stantlarda da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerine sürpriz hediyeler sunan Optimum Standı ilgi odağı oldu.


Optimum, bu yıl 7'ncisi gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı kapsamındaki ilk şovunu 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da AVM'de gerçekleştirecek. Birbirinden ilginç giysileri, uzun tahta bacak şovları ve makyajları ile karnaval coşkusunu doyasıya yaşatacak olan AVM, saat 17.00'de ise Ziyaşapaşa şovunu gerçekleştirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.