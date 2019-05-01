Optimum Ramazan'a hazır

Seyhan Nehri, Ortadoğu'nun en büyük camisi unvanına sahip Sabancı Merkez Cami ve kent manzarasına sahip Optimum terasında gerçekleştirilecek Ramazan etkinlikleri, ziyaretçilere nostalji yaşatacak.

6 Mayıs Pazartesi günü, iftar öncesi ve sonrasında kostümlü fasıl grubunun seslendireceği birbirinden güzel eserlerle başlayacak etkinlikler, Ramazan boyunca devam edecek. Haftanın her Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerindeki fasıl grubunun müzik dinletisinin yanı sıra çocuklar da unutulmadı.

Çocuklar; her hafta Çarşamba ve Cuma günü Çocuk Atölyesinde, karikatür sanatçısına eğlenceli resimlerini çizdirme imkanı bulmanın yanı sıra yine her haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunan atölyelere katılabilecekler.

Çocuklar Ramazan boyunca çocuk Atölyesinde; fes Süsleme, mini ramazan davulu, semazen magnet, ahşap kaftan, Osmanlı takı kutusu, tepsi süsleme, topaç boyama, Hacivat- Karagöz kukla yapımı ile unutulmaz anılar yaşama fırsatı bulacaklar.