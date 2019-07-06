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Optimum, Yazar Meltem Güner'i konuk edecek

Kitapları en çok okunanlar arasında yer alan Yazar Meltem Güner, Adanalı okurlarıyla, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde buluşacak.

Kitapları en çok okunanlar arasında yer alan Yazar Meltem Güner, Adanalı okurlarıyla, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde buluşacak.


Sanat ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden Optimum, 8 Temmuz Pazartesi yazar Meltem Güner'i konuk edecek. Ünlü yazar, okurlarına kitaplarını imzalamakla kalmayıp, kitapları üzerine sohbet de edecek.


Hayatında bir şeylerin yanlış gittiğini düşünenler ve düzeltmek için hedeflerine yürüyecekler için kaleme aldığı “Niyet Defteri”, sembol okuyucusu olmanın inceliklerini anlattığı “Sırlar Bohçası”, bilgi, ilham, teknik ve uygulamalarla dolu çok yönlü, işlevsel ve kullanışlı bir rehber olarak özetlediği “Gelecek Geçmişi Şekillendirir”, bir dönüşümün hikayesinden söz ettiği “Derin” ve niyetin gücünün kalpte saklı ve onu ancak kişinin kendisinin çıkarabileceğini vurguladığı “Niyet” adlı kitapların yazarı Meltem Güner'in okurlarıyla buluşması saat 19.00'da başlayacak.

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