Optimum'da 23 Nisan eğlencesi başladı

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin minik ziyaretçileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerle bayramlarının tadını çıkarıyor. Lego Festivali ile başlayan renkli aktiviteler, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

Optimum'un zemin katında 4 parkur halinde kurulan stantlarda rengarenk legolarla yaptıkları objelerle hayal güçlerini geliştiren çocuklar, keyif dolu anlar yaşıyor.

Ninjago bölümünde birbirinden farklı savaşçılar ve kahramanlarla hayal güçlerini geliştirecek olan çocuklar, "Eğlenerek Öğrenelim" alanında harf ve sayıları tanıyorlar. Lego City parkurunda kendi hayallerindeki evleri ve araçları yapan, şehirleri inşa eden çocuklar, Lego Friends'de ise kendi oyun arkadaşlarını kendileri yapıyorlar.

Lego dünyasında eğlenceli bir yolculuk yaşayan çocuklar, festival kapsamında her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında etkinlik alanında buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'a özel düzenlenen etkinlikler, 21 ve 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “Kindyroo Çocuk Etkinliği” ile devam edecek. Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan “Popkido Dans Etkinliği”, “Kindyroo Parkuru” ve “Eğlen - Öğren - Spor Atölyesi” her gün saat 12.00 ile 18.00 arasında Optimum'un küçük misafirlerine bayram anısı yaşatacak.