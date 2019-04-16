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Optimum'da 23 Nisan etkinlikleri

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 18-28 Nisan tarihleri arasını kapsayan birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.


Optimum'da bayram eğlencesi 18 Nisan'da Lego Festivali ile başlayacak. Rengarenk legolarla hayal güçlerini gözler önüne serecek olan çocuklar, 28 Nisan tarihine kadar her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında etkinlik alanında bir araya gelecek. Sadece çocukların değil her yaş grubundan bireylerin ilgisini çekecek legolar, çocukların ellerinde hayat bulacak.


23 Nisan eğlencesi 21 ve 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “Kındyroo Çocuk Etkinliği” ile devam edecek. Ebeveyn ve çocukların eğlenerek öğrendikleri bu etkinlikler kapsamında düzenlenecek “Popkido Dans Etkinliği”, “Kindyroo Parkuru” ve “Eğlen - Öğren - Spor Atölyesi” her gün saat 12.00 ile 18.00 arasında küçük misafirlerini konuk edecek.

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