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Optimum'da Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Optimum AVM’de Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada yaşandı.

Optimum AVM'de Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada yaşandı.


Aileleri ile Optimum AVM'ye gelen minikler, annelerine el emeği hediyeler hazırladı. Ham ahşaplara, rengarenk boyalar ve süslerle hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, takı kutusu, peçetelik ve fotoğraf çerçevesi hazırladı. Süsledikleri ahşaplara, ‘canım annem' yazan çocukların hediyeleri annelerini hem sevindirdi hem duygulandırdı.


Anneler Günü için düzenlenen atölyede çocuklar "Davul Boyama, Fes Süsleme ve Canım Annem" yazılı çerçeve atölyesine katıldı. Ramazan ayının simgelerinden davulları rengarenk süsleyen minikler, hem el becerilerini sergiledi hem de keyifli çocukluk anılarına bir yenisini daha ekledi.


Küçükleri unutmayan ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenleyen alışveriş merkezinde Ramazan ayı çeşitli etkinliklerle devam edecek.


Çocuklar, her hafta sonu saat 15.00-17.00 saatleri arasında farklı etkinliklerle Ramazan coşkusuna ortak olacak.

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