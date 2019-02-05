Optimum'da çevreci alışveriş

Adana Optimum'un düzenlediği “Çevreci kampanya” kapsamında, 200 TL ve üzeri alışverişlerde bez çanta hediye edilecek olan ziyaretçiler, 250 TL'lik harcamada 25 TL, 400 TL'lik harcamada ise 40 TL “Param Classic” kart sahibi olacak.

Şubat ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında, hafta içi günlerde yapılacak 200 TL'lik alışveriş karşılığında bez çanta hediye edilecek olan ziyaretçiler, hem bir ihtiyaçlarını gidermiş olacak hem de çevrenin korunmasına katkı sunacaklar. Alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturaları ile AVM'nin danışma birimine başvuran ziyaretçiler, hediye bez çantalarını alabilecek.

Optimum ziyaretçileri, Şubat ayı boyunca sürecek bir diğer kampanya ise hafta içi günlerde 250 TL ve üzeri alışveriş karşılığında içinde 25 TL yüklü 1 adet ve hafta sonu 400 TL ve üzeri alışverişlerinde de içinde 40 TL yüklü 1 adet “Param Classic” kart sahibi olacak.

Her katılımcının bir günde bir adet kart alabileceği kampanyadan yararlanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları alışverişleri gösteren fiş ve faturalarla danışma birimine başvurduklarında, hediye TL yüklü kartlarını alabilecekler. Hediye TL'ler ise AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde 31 Mart pazar günü kapanış saatine kadar kullanılabilecek.