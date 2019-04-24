Optimum'da "Çocuk Bayramı" bitmedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nı 10 güne sığdırılan renkli etkinliklerle kutlayan Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, bayram eğlencesi sürüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramın tadını çıkaran küçük ziyaretçilerin eğlencesi yetişkinlere çocuk olma özlemi yaşatıyor.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Çocuk Korosu'nun 23 Nisan'a özel konser verdiği Optimum'da bayram coşkusu tüm katlara yansıdı. “İzmir Marşı”, “Do Re Mi”, “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Bugün 23 Nisan”, “Bir Dünya Bırakın”, “Daha Dün Annemizin Kollarında Yaşarken” gibi birbirinden coşkulu eserleri seslendiren çocuklar, bayram coşkusunun doruk noktaya ulaşmasını sağladı. Dev çocuk korosunun seslendirdiği şarkılara sadece çocuklar değil, 7'den 70'e tüm izleyenler eşlik etti.

Bir mağaza önünde devam eden etkinliklerde eğlenceye spor karıştı. Çocuklara özel spor ve oyun etkinlikleri yapılırken, MacFit sporcuları miniklerle dans etti.

Çocuklara ay-yıldızlı bayraklar ve rüzgar güllerinin dağıtımı ile devam eden etkinlikler kapsamında, PTT ve Optimum iş birliği ile kurulan stantta çocuklar, Atatürk'e yazdıkları mektupları Anıtkabir'e gönderdiler.

2. Kat Çocuk Kulübü'nde “Kindyroo Çocuk Etkinliği” çocuklara ebeveynleri ile coşku dolu eğlence sundu. “Popkido Dans Etkinliği”, “Kindyroo Parkuru” ve “Eğlen - Öğren - Spor Atölyesi”nde, yarışmalara katılan çocuklara, uzman eğitmenler nezaret etti. Çocuklar bu etkinliklerde eğlenirken, aileler de Psikolog Dilara Pepedil'den çocuklarının sağlıklı ruh sağlığı gelişimi için danışmanlık hizmeti aldı.

18 Nisan'da başlayan Lego Festivali ise her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında 28 Nisan'a kadar küçük ziyaretçileri konuk etmeyi sürdürecek.