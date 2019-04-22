Optimum'da Çocuk Bayramı etkinlikleri

Adanalı çocuklar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, birbirinden renkli aktivitelerle kutluyor.

Çocuklar, 28 Nisan'a kadar devam edecek etkinliklerin ilki olan Lego Festivalinde, her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında rengarenk Legolarla yaptıkları objelerle hayal güçlerini geliştiriyor.

Bayramın bir diğer eğlencesi olan ve 2. Kat Çocuk Kulübü'nde her gün saat 12.000 ile 18.00 arasında gerçekleşen “Kindyroo Çocuk Etkinliği” ise çocukları eğlencenin doruklarına çıkarıyor. 23 Nisan'a kadar devam edecek “Popkido Dans Etkinliği”, “Kindyroo Parkuru” ve “Eğlen - Öğren - Spor Atölyesi”nde, yarışmalara katılan çocuklara, uzman eğitmenler nezaret ediyor. Çocuklar bu etkinliklerde eğlenirken, aileler de Psikolog Dilara Pepedil'den çocuklarının sağlıklı ruh sağlığı gelişimi için danışmanlık hizmeti alıyor.

Anıtkabir'e mektup

Optimum'un 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, PTT işbirliğinde, “Geçmişten Günümüze Pul” Sergisi ve “Çocuklarımızdan Anıtkabir'e Mektup Gönderim” etkinliği de başladı. 26 Nisan'a kadar devam edecek bu etkinlik kapsamında, çocukların yazdıkları mektuplar, Anıtkabir'e ulaştırılmak üzere PTT'ye teslim edilecek.

Dev çocuk korosu

23 Nisan kutlamaları kapsamında, 23 Nisan'a özel Dev Çocuk Korosu konser verecek. 23 Nisan Salı günü saat 15.00'de Avşar Sineması önünde başlayacak konser, bayramın neşesine ayrı bir renk katacak.