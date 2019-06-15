Optimum'da enerji zirve yaptı

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, Redbull enerji içeceği bir market çalışanlarına özel bowling turnuvası düzenlendi. 40 kişinin katıldığı bowling turnuvasında 5'er kişilik 8 grup kıyasıya yarıştı.

Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sportif aktivitelerle dikkat çeken Redbull içecek markasının düzenlediği bowling turnuvası heyecanlı anlara sahne oldu.

Bir marketin çalışanlarının katıldığı turnuva Optimum'un ikinci katında bulunan eğlence merkezinde gerçekleştirildi.

Çalışanların motivasyonlarını arttırmak, stresli iş yaşamından uzaklaştırıp kısa bir mola vermelerini ve mesai arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen bowling turnuvasında, devrilen her lobut turnuvaya keyif kattı.

Turnuvada yarışan 8 gruptan dereceye girenlere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Çalışanlar, düzenlenen turnuvada, hem mutlu anılar biriktirdi hem de hediyeler kazanıp, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdi.