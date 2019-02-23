Optimum'da “Garaj Günleri İndirimleri” başladı

Alışveriş tutkunlarına bol alternatif sunan ulusal ve uluslararası seçkin 18 markanın yer aldığı Garaj Günleri İndirimleri, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde başladı.

Ünlü markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, stok fazlası ve outlet ürünlerini satışa sunduğu Garaj Günleri İndirimi, ilk günden ilgiyle karşılandı. Züccaciyeden konfeksiyona, ev tekstilinden hediyelik eşyalara kadar her ihtiyacın karşılanabildiği indirim günleri, alışverişi şenliğe dönüştürüyor.

AVM'nin eksi 1'nci kata kapalı otoparkında başlayan Garaj Günleri İndirimlerinde, birbirinden ünlü markalar yer alıyor.

Yüzde 70'lere varan indirimlerin olduğu Garaj Günleri İndirimleri, 10 Mart tarihine kadar devam edecek.