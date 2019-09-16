Optimum'da LEGO Festivali başladı

Hem eğlenceli hem eğitici bir dünyanın kapılarını çocuklar için açacak olan LEGO Festivali, 22 Eylül tarihine kadar her gün 12.00 ile 20.00 saatleri arasında minik ziyaretçilere yeteneklerini keşfetme imkanı sunacak.

Seri filmlerin en sevilenlerinden Star Wars'un Lego ile buluştuğu etkinlikte; minik ziyaretçiler, Star Wars film serisinde gördükleri tüm favori gemi ve karakterleri LEGO parçalarıyla yapma fırsatı buluyor. Çocuklar bu tema ile Star Wars'un havalı araçlarına hayat verirken birçok heyecan verici oyun tarzını da öğrenip geliştirebiliyor.

LEGO Festivali kapsamındaki Star Wars R2 - D2 yapım etkinliğine, Danışma Birimine başvurup, Optimum Club başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilerin 4-14 yaş grubu çocukları ücretsiz katılabiliyor.