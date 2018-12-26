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Optimum'da Spor Festivali

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi Spor Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi Spor Festivali'ne ev sahipliği yaptı.


"Spor Yapmayan Kalmasın" sloganı ile AVM'nin zemin katında bir spor mağazası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, hem eğlendiler, hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun keyfini çıkardılar.


Topukla şut atma, basketbol şut atma, top sektirme, şınav çekme, okçuluk, masa tenisi, yavaş bisiklet sürme ve hızlı bisiklet sürme yarışmalarının gerçekleştiği Spor Festivali'ne katılanlar, aileleri ile birlikte eğlenceli anlar yaşadılar.


Aileler, yarışmacılara tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladılar. Yarışmacılar kadar onları izleyenlerin de heyecan yaşadığı etkinlikte dereceye girenler, alışveriş çeklerinin yanı sıra Optimum AVM tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirildiler.

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