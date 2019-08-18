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Optimum'da spor vakti

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini sporla buluşturdu.


Spor ekipmanları, spor tekstilleri ve aksesuarları sunan bir mağaza tarafından düzenlenen turnuvalar yoğun ilgi gördü.


Ziyaretçiler, şınav çekme, mekik, parkur, ok atma, arkası dönük kaleye gol atma ve basket atma gibi birbirinden eğlenceli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun keyfini yaşadı.


Yarışmalar sonunda ilk 3 dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.


Turnuvaların 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar günü saat 14.00'de tekrarlanacağı bildirildi.

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