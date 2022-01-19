Oranlı: “Dilini kaybeden kimliğini de kaybeder”

Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü, Gazeteci-Yazar Çetin Oranlı, "Dilini kaybeden, kimliğini de kültürünü de kaybeder. Bunu unutmamalıyız" dedi.

Çetin Oranlı, Çukurova Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda okur-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Öncelikle görev yaptığı kurum hakkında öğrencilere bilgi veren Çetin Oranlı, Basın İlan Kurumu'nun Türkiye'de yazılı basının gelişmesinde kilit rol üstlendiğini, günümüzde de gazetelerin dijital alanda varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmesini amaçladığını ifade etti. Her gazetecinin içinden çıktığı topluma karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Oranlı, “Biz basınımızla iç içeyiz. Kamu hizmetini ifade ediyoruz. Bizi bugünlere getiren milletimize karşı borçlu olduğumuzu hiç unutmamalıyız” dedi.

“Mesele kalplerde iyiliği, merhameti uyandırmak”

Yazım hayatına henüz lise öğrencisi iken adım attığını kaydeden Oranlı, şunları söyledi:

“Yazmak benim için tutkudur. Dünya tarihi iyilik ve kötülüğün mücadelesinden ibarettir. Her insanın içerisinde mutlaka bir iyilik damarı vardır. Mesele; iyiliği öne çıkarmak, baskın hale getirmektedir. Ben içerisinde yaşadığım toplumun sorunlarını, dertlerini acılarını yansıtmaya çabalıyor; kalplerde merhamet, iyilik hisleri uyandırmaya, değerlerimize vurgu yapmaya çalışıyorum. Bir parça da olsa başarılı olabilirsek ne mutlu! İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır, düsturuyla hareket etmemiz gerek. Siz öğrenci kardeşlerimize çok okumayı, tabiri caizse testinin içini doldurmayı tavsiye ederim. Mevlâna'nın da dediği gibi; testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Günlük hayatta dili kullanırken hassasiyet gösterilmesini de özellikle önemsediğimi vurgulamak isterim. ‘Bye bye', ‘okey' başta olmak üzere pek çok yabancı kelime, günlük hayatta öylesine yoğun kullanılıyor ki hayret etmemek mümkün değil. Dilini kaybeden, kimliğini de kültürünü de kaybeder. Bunu unutmamalıyız. Rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun ‘Bye Bye Türkçe' kitabında anlattıkları hepimizin kulaklarına küpe olmalı. Ayrıca çevremize, hayvanlara ve bütün insanlara karşı merhamet hissiyatı ile yaklaşmak gerek. Medeniyet insanların diğer insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı davranışlarıyla ölçülür.”

Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplandıran Çetin Oranlı, okul kütüphanesine de kitaplarından hediye etti.

Okul Müdürü Necla Kayıklık da, etkinliğe katılımından dolayı Oranlı'ya teşekkür etti.