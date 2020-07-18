Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 3-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Ligin son maçını oynadık. Daha az oynayan oyuncularımıza şans verdik. Adana Demirspor da ilk 6'ya girdi. Play-Off'ta başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.