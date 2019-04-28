Orhan Kaynak: "Cezayı kestiler"

Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup olan Boluspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, ”Kendi hatamızdan bir yerde golleri yedik. Önemli oyuncuları var, cezayı kestiler” dedi.

Lig'in 31. haftasında Boluspor deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, ”Tabii ki sakatlıklar da önemli. Mecburi değişiklikler yaptık. Çok önemli oyuncularımız sakatlandı. İki gol yedikten sonra topun çoğunluğu bizde ama önde hareketliliği sağlayamadık. Adana Demirspor bizim yapmak istediğimizi yaparak farka gitti. Hiç istemediğimiz bir oyundu. Rakip, top bizdeyken rakip sahaya hızlı hücum için çıkarken kaptırdığımız toplarla golleri buldu. Kendi hatamızdan bir yerde golleri yedik. Önemli oyuncuları var tabi ki cezayı kestiler. Bunun yanında bizim daha iştahlı olmamız lazımdı. Bunu başaramadık. Çok uzun süre olmasına rağmen karşı reaksiyon gösteremedik" dedi.