"Orhan Kemal'in Adana'sı" kitabı çıktı

Nevzat Hız, "Bir Şehir Sözlüğü / Orhan Kemal'in Adana'sı" adlı kitabını yayınladı.

Araştırmacı-yazar Nevzat Hız, uzun süren gezilerinin ve ayrıntılı incelemelerinin sonucunda hazırladığı kitap hakkında bilgi verdi. Hız, “Edebiyatımızın büyük ustalarından Orhan Kemal, Adana çocuğudur. İlk ve ortaokul eğitimini burada yapmış ve her yönüyle kendine özgü bu kültürde yetişmiş, bu atmosferi yaşamıştır. Büyük usta, romanlarındaki kişileri kendi dillerinde konuşturuyor ise de kendisi öz Türkçe yazmaya önem vermiştir. Atatürk'ün yabancı kelimelerin etkisinden arındırılmış bir Türkçe isteğiyle gerçekleştirilen 1928 Harf Devrimi ve 1932 yıllarında Dil Devrimini yaşamış olması da önemlidir” dedi.

Kitabı hazırlarken Orhan Kemal'in yirmi beş roman ve öykü kitaplarını birkaç kez taradığını belirten Hız, “ Adana dili, tarih boyunca çok kültürlü, kendine özgü kuralları olan, bol küfürlü, bol argolu konuşan halkın tüm katmanlarının dilidir. Bu sözlük çalışmamda sözcüklerin farklı anlamlarını değil, sadece roman ve öykülerdeki tümcelerde kullanılan anlamlarını yazdığımı belirtmek isterim. Nedeni ise gereksiz bilgi vermemek ve özellikle gençlere yardımcı olmak, ülkemize Adana dilini tanıtmak ve belgelemektir. Sonuçta iki binden fazla sözcük, deyim, atasözü ve kalıp sözün karşılıkları veya açıklamalarını en doğru şekilde yapmak için çok çaba göstermem gerekiyordu. Bunu da başardığıma inanıyorum. Bu çalışmamın, ilerde gerçekleştirilecek olan ‘Adanaca' sözlüğüne de bir kaynak olacağına düşünüyorum” ifadelerini kullandı.