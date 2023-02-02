İhlas Haber Ajansı

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Orman beyaz gelinliği ile mest etti

Adana’nın Feke ilçesinde kar yağışının ardından Toros dağların da yetişen katran ve kızılçam ağaçlarındaki kar manzarası görenlere keyif verdi.

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışının ardından Toros dağların da yetişen katran ve kızılçam ağaçlarındaki kar manzarası görenlere keyif verdi.


Bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın da belirli bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ortaya izlenmesi keyif veren görüntüler çıktı. Feke Orman Müdürlüğüne bağlı Aytepesi, Maran işletme şefliği bölgesinde bulunan kızılçam ve katran ağaçlarının yoğun kar yağışı ile birlikte oluşturduğu manzara objektiflere yansıdı. Ormanda Katran ağaçlarının beyaz örtü ile oluşturduğu manzara herkesi mest etti.

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