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Orman Bölge Müdürü Yılmaz'dan helikopter ekibine teşekkür

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan İşletmesi Dağılcak mevkisinde konuşlu bulunan helikopter ekibine görev süresinin sona ermesi nedeniyle teşekkür belgesi verildi.


Helikopter ekibinin vedasına başta Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz olmak üzere Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız, Kozan İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, işletme teknik personeli ve diğer kurum çalışanları katıldı.


Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2020 yılı yangın sezonu boyunca hem bölge içi hem de bölge dışı orman yangınlarında üstün başarı göstererek, tek bir ağaç yanmasın diye canla başla mücadele ederek, yangın tahribatını asgaride tutan ve yer ekiplerine destek sağlayan helikopter ekibi, gösterdikleri başarılı ve fedakarca çalışmalarından dolayı “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirildi.


Ekip çalışanlarına belgelerini takdim eden Bölge Müdürü Yılmaz, sezonun geçmiş yıllara göre daha zor olmasına rağmen başarılı geçirilmesinde helikopter ekiplerinin önemli katkılarının olduğunu belirterek pilotlara ve yardımcı personele teşekkür etti.

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