İhlas Haber Ajansı

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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Adana’nın Kozan ilçesine çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan erken müdahaleyle söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesine çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan erken müdahaleyle söndürüldü.


Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesine orman yangını başladı. Yangına ekipler anında hem havadan hem de karadan müdahale etti. 2 helikopter, 9 arasöz, 3 su tankı, 45işçi ile müdahale edilen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları çalışmalar devam ediyor.

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