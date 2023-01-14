İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Orman yangını erken müdahale ile söndürüldü

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını orman yangın söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı Mahallesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına 3 arazöz 2 su tankı ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü. 1 hektarlık alanda soğutma çalışmaları yapılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.