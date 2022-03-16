Orman yangını gönüllülerine eğitim

Adana'da orman yangını gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

Adana Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sebahattin Babul tarafından yangın gönüllülerine verilen eğitimlerde temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarının çıkış sebepleri, orman yangınlarına doğrudan ve dolaylı müdahale yöntemleri, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Bölge müdürlüğü merkezi ile birlikte Ceyhan, Karataş ve Sarıçam ilçelerinde de verilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

56 saat sürecek eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilecek katılım sertifikaları ile “orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olmaya hak kazananlar orman yangınlarıyla mücadelede etkin görev alabilecek.