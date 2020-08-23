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Orman yangını yüzünden evlerini boşaltan vatandaşların çaresiz bekleyişi sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle evlerinde ayrılan vatandaşların, bölgede çaresiz bekleyişi devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Kozan'ın Kuyubelli Mahallesi öğle saatlerinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Saatlerdir yangın devam ederken, çevredeki evlere kadar alevler uzandı. Vatandaşlar değerli eşyalarını alıp evlerini terk etmek zorunda kaldı.


Evlerini terk eden vatandaşlar, yol kenarlarında aileleriyle birlikte çaresiz bir şekilde yangının söndürülmesini bekliyor.


Kozan ilçesi Kaymakamlığı tarafından yangından mağdur olan aileler için kriz masası oluşturuldu. Oluşturan kriz masasında, yangında mağdur olan ailelerin 0322 515 29 30 numaralı telefonla kaymakamlığa ulaşıp yardım isteyebilecekleri belirtildi.

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