Orman yangınında evini kaybeden adamın gözyaşları yürekleri dağladı

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve bölgeyi saran Kozan'daki yangında evini kaybeden Cumali Yüce, 20 yıllık birikimi için gözyaşlarına boğuldu. Yüce, eşinin de kısa süre önce vefat ettiğini üç çocuğu ile çaresizliği yaşadığını kaydetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının bölgeye sıçraması sonucunda evini kaybeden Cumali Yüce, 20 yıllık birimi olan evini kaybettiği için gözyaşlarına boğuldu.

Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangını bölgedeki evlere sıçradı. Birçok ev alevlere teslim olurken, bölgede evi tamamen yanan 66 yaşındaki Cumali Yüce'nin gözyaşları yürekleri dağladı.

Evlatları ile evsiz kalan Cumali Yüce, alevlere karşı çaresizliğini gözyaşları ile anlattı. Cumali Yüce, "Böyle dışarıda kaldık. 20 yıllık birikimimiz gitti. Bir daha nasıl yaptırayım. Barajın kenarından yangın çıktı, her yeri sardı. Evimiz yuvamız bir şeyimiz kalmadı. Buralar hepsi tahliye oldu. Güvenli yere taşındılar. Eşim yok hanımım öldü, 3 çocuğum var. Bu saatten sonra nasıl olacak" dedi.