Orman yangınında yürek burkan görüntüler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınından kaçan bir kaplumbağa, bölgede güvenlik amacıyla bulunan jandarma ekiplerinin aracının altına sığındı.

Yangın bölgesinde park halinde bulunan jandarmaya ait ekip aracının altına, orman yangınından uzaklaşarak sığınan kaplumbağayı fark eden ekipler harekete geçti. Kaplumbağayı hemen aracın altından alarak soğuk su ile serinlettiler.

Kaplumbağayı elindeki su ile serinleten Faruk Yiğenoğlu, “Yangından kaçan kaplumbağayı kurtardık. İnşallah çok acil bir durumu olmadığı umudu ile bekliyoruz. Jandarma ekip aracının altına yangından kaçarak sığınan kaplumbağayı gördük ve biz de hemen onu su ile serinleterek güvenli bir bölgeye bırakıyoruz” dedi.