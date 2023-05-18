Adana'da arazi çalışmalarında ormancıların bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesinde arazi çalışmaları yapan Orman İşletme Müdürlüğü Tümenli Şefliği personeli, yaralı halde bir leyleği buldu.Kanadından yaralanan leyleği olduğu yerden alan ekipler, ilk müdahalesini yapıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü. Burada leylek tedavi altına alındı.

Veteriner tarafından kontrol edilen ve gerekli müdahalesi yapılan leyleğin iyileşmesi halinde tekrar doğal ortamına salınacağı belirtildi.