Ormanda kaybolan yaşlı adam bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanda kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Eskimantaş Mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki Alzheimer hastası H.K. isimli şahsın ormanlık alana odun toplamak için evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve vatandaşlarla birlikte yapılan aramada yaşlı adam aynı gün ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilen yaşlı adam sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.