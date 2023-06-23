Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale helikopterler ve uçak desteğiyle sürüyor. Vatandaşlar da ellerine aldıkları sopalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışması sürüyor.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar da ellerindeki sopalarla yangını söndürmeye çalışıyor.