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Osman Özköylü: "Oyunun hakkı beraberlikti"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek belki etkili olabilirdik.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek belki etkili olabilirdik. Oyunun hakkı beraberlikti. Bence iyi bir oyun ve iyi bir sonuç oldu" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, son 3 hafta çıkış yakalayan ve iyi performans sergileyen Adana Demirspor karşısında alınan 1 puana sevindiğini dile getirerek, "Taraftarının önünde de coşkuyla oynayan, onların coşkusuna saha içerisinde iyi cevap veren Adana Demirspor karşısında iyi bir maç çıkarttık. İlk 15 dakika Adana Demirspor'un istediği gibi bir oyun oldu. Tedbirlerimizi almamıza rağmen Adana Demirspor, savunmadan yaptığı yüksek toplarla ceza sahamızda çoğaldı. Bu bölgede kazandığımız topları daha akıllı kullanabilseydik, belki bu baskıdan çıkabilirdik. Ama ilk yarının son 25 dakikasında kontrolü tamamen elimize aldık. İkinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek belki etkili olabilirdik. Oyunun hakkı beraberlikti. Bence iyi bir oyun ve iyi bir sonuç oldu" diye konuştu.

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