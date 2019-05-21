Osmaniye heyeti Başkan Çetin'i kutladı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, il ve ilçe örgüt başkanları ile belediye başkanları, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Soner Çetin, 31 Mart'ta, Osmaniye'de geçmiş seçimlere oranla iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, bu durumun gelecek açısından umut verici olduğunu söyledi.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü ile birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Başkan Soner Çetin'in, Çukurova'ya 5 yıl boyunca önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yeni dönemde daha başarılı olacağına inandığını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, son seçimlerde CHP'nin Osmaniye'de, geçmişe oranla daha iyi sonuçlar elde ettiğini vurguladı. CHP'nin Osmaniye'de gösterdiği gelişimin, gelecek açısından umut verici olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Elde edilen sonuçlardan dolayı örgütümüzü kutluyorum. Bundan sonra daha iyi olacaktır. 24 Haziran genel seçimlerinde, Osmaniye'den milletvekili çıkardık. 31 Mart yerel seçimlerinde de, bazı ilçe ve belde belediye başkanlıklarını kazandık. Osmaniye'de örgütümüz ve belediye başkanları ile dayanışma içinde olacağız ve partimizin daha güçlü olmasına katkı sunacağız” dedi.

Ziyarete, Milletvekili Baha Ünlü ve İl Başkanı Nedim Ünlü'nün yanı sıra, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Mertsu Kılıç, Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen, Sumbas İlçe Başkanı Gazi Güvenoğlu ve Osmaniye Gençlik Kolları Başkanı Mert Yusuf Doğan da katıldı.