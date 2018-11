Osmaniyeli kanaat önderlerinden AK Parti'ye destek

Adana'da yaşayan Osmaniyeli kanaat önderleri Dr. Halis Bayrak öncülüğünde AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'yi ziyaret ederek önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini söyledi.

Kalabalık oldukları için makam odasına sığmayınca toplantı salonunda ağırlanan heyet, yerel seçimlerde AK Parti'ye tam destek vereceklerini belirtti.

AK Parti'nin her kademesinin hizmet vasıtası olduğunu ifade eden Dr. Halis Bayrak, “Bizler dava adamıyız. Davamıza her türlü şartta, her türlü görevde veya görev almasak da görev edinerek sahip çıkmalıyız. Başkanımız Fikret Yeni'nin Başkan Yardımcılığını yaptım. Milletvekili aday adayı oldum. Her zaman davama sahip çıktım ve çıkmaya da devam ediyorum” diye konuştu.

Bayrak, AK Belediyeciliğin köklerinin çok sağlam olduğunu belirterek, “Gönül belediyeciliğini, Adana'mızla buluşturmaya destek olmak için bugün buradayız. Aziz milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolda gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de başta Dr. Halis Bayrak olmak üzere Osmaniyeli heyete ziyaretlerinden ve yerel seçimde verecekleri destekten dolayı teşekkür etti. Yeni, “Allah'ın izniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte AK Parti'li olmayan ilçe belediyelerini de kazanarak Adana'nın genelini ‘AK Belediyecilik Hizmetleri' ile buluşturacağız. Sizler bugün buraya kadar gelerek destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.