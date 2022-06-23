Osteopati hastanın yaşam konforunu ön plana alıyor

Süleyman Tatlı, günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak tanımlanan osteopatinin (Manuel terapi), başta ABD ve Avrupa olmak üzere uzun zamandır uygun hasta grubuna hizmet verdiğini belirtti.

Dr. Tatlı, osteopatinin, hastaların çeşitli manuel terapi (elle tedavi) yöntemleri uygulanarak herhangi bir ilaç veya cerrahi yönteme başvurulmadan tedavi edilmesine olanak sağlayan ve temelinde bulgudan çok sebebe yönelik tedaviyi hedefleyen modern bir tedaviler sistemi olduğunu belirterek, burada hastalıktan çok hastanın ön planda olduğunu söyledi.

Tedavi hastaya göre belirleniyor

Fizyoterapist ve doktorların katılabildiği, ortalama 5 yıl süren osteopati eğitimini almış osteopatların, kas ve iskelet sistemiyle ilgili fiziki muayene öncesinde hastanın genel sağlık durumu, o anda görülen belirtiler ve varsa aile öyküsünde yer alan hastalıklara ilişkin değerlendirme yaptıklarını anlatan Dr. Tatlı, “Vücutta her sistemin birbiriyle uyumlu şekilde çalışması gerekir. Bu sistemlerden birindeki bozukluk vücudun genel işleyişini aksatır. Bu da vücutta fonksiyon bozukluklarına neden olur. Fonksiyon bozuklukları sonucunda ise ağrı ortaya çıkar. Bu nedenle osteopatlar ilk olarak vücudun tamamının düzgün bir şekilde çalışmasında etkin rol oynayan omurga bölgesinde aşırı hassasiyet, güç kaybı veya zorlanmaya bağlı görülebilecek ağrı, sancı veya kişinin hareketlerini kısıtlayıcı fiziksel sorunlar olup olmadığını manuel olarak incelerler” diye konuştu.

Sorunun nedeni aranıyor

Osteopatide, vücutta görülen tüm belirtilerin dikkate alındığını kaydeden Dr. Tatlı, şöyle devam etti:

“Diz, kalça, boyun veya omuz ağrısı gibi belirtilerle bu branşa başvuran hastalara bütüncül bir yaklaşımla tedavi planı oluşturulmasına dikkat edilir. Örneğin sadece omurga, kalça veya diz bölgesinde ağrı şikayeti olan hastalarda ağrıyan bölgeye bakılmasının ardından diğer vücut bölgeleri de dikkatlice incelenir. Aynı zamanda, hastada görülen rahatsızlıkların tedavi edilmesi veya önlenmesi için sinir sistemi, kas-iskelet sistemi ve mide-bağırsak sistemi gibi vücudun temel çalışma düzenini doğrudan etkileyen sistemler de gözden geçirilir. Yani osteopati, vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz, ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır.”

Yaşam konforu amaçlanıyor

Uygulanan tedavinin, kişinin eklemlerindeki hareketliliğin geri kazandırılması, kaslarda var olan gerginliğin azaltılması, sıkışan-takılan eklemin veya omurganın normale dönmesi, kan akışının düzenlenmesi ve sinir sistemindeki baskının azaltılması gibi kişinin günlük hayatını etkileyebilecek durumların ortadan kaldırılarak yaşam konforuna tekrar kavuşmasının amaçladığını ifade eden Dr. Tatlı, "Osteopati tedavisinde çeşitli bölgelere uygulanan özel basma, esnetme, burma gibi elle yapılan masaj teknikleri sayesinde, kişi günlük hareketlerini geri kazanabilir ve eski sağlığına yeniden kavuşabilir. Osteopati tedavisi kimi zaman tek seansta dahi var olan sorunu çözebilir. Ancak tedavinin genellikle haftada 2 veya 3 seans olacak şekilde hastanın yakınmaları ortadan kalkana kadar uygulanmalı" dedi.

Osteopatinin ilgi alanları

Sırt, boyun ve omurga ağrısı

Baş ağrısı

Spor nedeniyle meydana gelen yaralanmalar

Yürüme veya denge bozuklukları

Duruş bozuklukları

Uyku sorunları

Kifoz, Skolyoz

Fibromiyalji

Kireçlenme

Sindirim/Boşaltım sistemi sorunları (Kabızlık, ishal, gaz sancısı veya karın ağrısı)

Nevralji

Ameliyat sonrası rehabilitasyon

El ve bilekte görülen rahatsızlıklar

Eklem rahatsızlıkları