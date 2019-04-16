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Otelin penceresine çıkarak intihara kalkıştı

ADANA (İHA) – Adana’da bir kadın otel penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

ADANA (İHA) – Adana'da bir kadın otel penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, bir anlık dikkatinin dağılmasından yararlandığı kadını kurtardı.


Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 4. katında bulunan odanın penceresine çıkan kadın intihara kalkıştı. Durum fark eden vatandaşları haber vermesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kadınla konuşan polis uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına olumsuz yanıt veren kadın, pencereden inmek istemedi. Polis kadının bir anlık dalgınlığından faydalanıp kadını içeriye çekti. Çevredeki vatandaşların olayı görüntülemeye çalışıp canlı yayın açmaları pes dedirtti.

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