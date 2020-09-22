Oto galericiye saldırının faili suç makinesi çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı bir oto galeriye kalaşnikoflu, el bombalı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Şüpheli Utku Ö.'nün daha önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı, bir midibüs şoförünün parasını gasp ettiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan saldırganların Utku Ö. (28) ile Volkan Y. olduğu tespit edildi. Utku Ö.'nün daha önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı, bir midibüs şoförünün parasını gasp ettiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan U.O.'nun motosiklet sürücüsü V.Y. ile birlikte olay yerine gelmesi ve motosiklet üzerinde ayağa kalkması güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan çatışmanın ardından motosikletten düşerek çatışmaya devam ettiği ve ara sokaktan kaçtığı öğrenildi.

Çevrede bulunan görgü tanıkları yoğun silah sesleri ile uyandıklarını belirtti. Galeride bulunan bir araca denk gelen kurşun izleri ve lastiklerindeki hasar polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polis her yerde saldırganları arıyor.

Saldırıda yaralana Ali K.'nın göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralandığı, Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Adana'ya sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralı Hakan T. ise ayakta tedavinin ardından taburcu olmuştu.