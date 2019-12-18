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Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu

Adana’da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.

Adana'da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.


Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir oto kaportacı dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto kaporta dükkanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.


İş yeri tamamen kül olurken yapılan incelemede 2 köpeğin telef olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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