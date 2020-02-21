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Otogarda silahlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Adana merkez otogarında kargosu geç geldiğini iddia eden müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana merkez otogarında kargosu geç geldiğini iddia eden müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. ve F.A. otogara gelen kargoları müşterilerine teslim ettiği sırada kargosunun geçtiğini öne süren B.İ. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından B.İ. olay yerinden ayrıldı. Sonra B.İ. adam toplayarak tekrardan otogar içerisinde bulunan Z.A. ve F.A.'nın işlettiği iş yerine geldi. Aralarında tekrar sözlü tartışma geçen Z.A., F.A. ile B.İ. ve yanında gelen kişiler arasında bir anda silahlı sopalı kavga çıktı. Z.A.,F.A. ve B.İ. silahlı vurulurken kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Z.A ile F.A yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, B.İ. ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve ayağından vurulan B.İ.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Özel harekat otogarda güvenlik önlemi aldı


Tekrar bir olay gelişmemesi için otogara sevk edilen özel harekat timleri geniş güvenlik önlemi aldı. Otogarda yapılan çalışmalarda olaya karışan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kullanılan sopa ile yerde bulunan boş kovanlarda polis delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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