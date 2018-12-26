Otogarı basan su tahliye edildi

Adana'da mevsim normallerindeki bir aylık yağmurun yarısının kısa bir saatte yağması nedeniyle Adana Merkez Otogarı sular altında kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla otogarın kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesindeki tıkanıklık kısa zamanda giderildi.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur Adana'nın merkez ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzun yıllar istatistiklerine göre aralık ayında ortalama 120.8 kilogram yağışın düştüğü Adana'da bir saatlik süreçte felaket boyutunda yağmur yağdı. Metrekare esasına göre yapılan ölçümlerde Seyhan'da 42.8, Çukurova'da 73, Yüreğir'de 53, Sarıçam'da 63.7 kilogram yağış düştü.

Şiddetli yağış nedeniyle alarma geçen ASKİ ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda meydana gelen su birikintisini ortadan kaldırmak için çalışma yürüttü. Kış mevsimi nedeniyle dökülen ağaç yapraklarının diğer atıklarla birlikte yağmur suyu şebekesini tıkaması sonucu yaşanan sıkıntı ASKİ ekiplerinin çalışmasıyla giderildi. Otogarın peronlarında ve otoparkında biriken yağmur suyu tahliye edildi. Otogarda öğle saatlerinden önce normal trafiğe dönüldü.