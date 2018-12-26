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Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı

Adana’da sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına sebep oldu.

Adana'da sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına sebep oldu. Otogar sular altında kalırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri ve Metal Sanayi Sitesi, Adana Merkez Otogarını da su bastı.


Karayolunda, sokaklarda ve köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın gün boyu etkili olacağı bildirildi.

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