Otomobil askıda kaldı, sürücüsü “Sürekli kaza yapıyorum” diyerek güldü

Adana'da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi “Sürekli kaza yapıyorum. Daha önce de sulama kanalına düştüm” diyerek güldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kürşat Güneş kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobille sokakta geri manevra yaptığı sırada belediyenin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı. Kaza sonrası Güneş ve yanındaki iki arkadaşı araçtan yara almadan çıktı. Olayın yaşandığı ve yapım çalışmasının sürdüğü yolda önlem alınmadığı görüldü.

Öte yandan, Güneş'in geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvardaki sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Güneş, sürekli kaza yaptığını söyleyerek, “Geçen yılda sulama kanalına düştüm. Bana bir şey olmadı. Şimdi de hiç fark etmedim, geri gelirken düştüm. Yine bir şey olmadı” diyerek güldü.

Trafik polisi kazayla ilgili çalışma başlattı. Otomobil çekiciyle askıdan kurtarıldı.