İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.



Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Emir kullandığı 01 FZ 142 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar, araç içerisinde sıkışan Özgür Emir'e ilk yardımda bulundu. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ise Özgür Emir'i sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Emir, sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.