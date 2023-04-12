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Otomobil bisikletliye çarptı: O anlar kamerada

Adana’da bir otomobilin bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da bir otomobilin bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Obalar Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen bir kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu bisikletli şahıs yere düşüp kafasını da vurdu. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.


Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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