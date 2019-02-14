Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp 500 metre sürükledi

Adana'da yolun karşısına geçerken trafik kazası sonucu ölen kadını altına alarak 500 metre sürüklediği ileri sürülen kamyonet sürücüsü yakalandı.

Kaza, 13 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevli Münise Cingöz (48) iş yerine gitmek için D-400 karayolunda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına Ali Seydi A.'nın kullandığı 33 D 8096 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada kadın arkadan gelen Bekir P.'nin (52) kullandığı kamyonetin altında kalarak yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra Sabancı Merkez Camii önünde kaldı. Kamyonet sürücü ise bu durumu fark etmeyerek yoluna devam etti. Kadını gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadına çarpan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ilk önce kadına çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücü Ali Seydi A. çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekipler daha sonra yaklaşık 72 güvenlik kamerası izleyerek kamyonetin plakasını tespit edip daha sonra sürücüye ulaştı. Kamyonet sürücüsü evinde gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlının ifadesinde kamyonetinin altında kalan kadından haberi olmadığını bu nedenle de yoluna devam ettiğini polis evine gelince kazadan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

Bekir P. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk sırasında basın mensuplarına "O kadına ben çarpmadım. Başka bir araç çarptı. Ben sadece ses duydum kadının aracımın altında olduğunu da görmedim. O yüzden yoluma devam ettim" dedi.