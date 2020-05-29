İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü, kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü, kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.