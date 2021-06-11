Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evine bahçesine düştüğü kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Kaza, Kozan'a bağlı Horzum Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Berat S. yönetimindeki 06 GFJ 69 plakalı otomobil, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bir evin bahçesine düşen otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bahçede kaza anında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken evin bahçesine daha öncede birçok kez araç düştüğü iddia edildi.

Bahçeye düşen otomobil çekici yardımı ile düştüğü yerden kaldırılırken, jandarmanın kaza ile ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi.