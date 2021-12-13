İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kaza kamerada

Adana’da otomobil ile ATV’nin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kaza. dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Özdemir Sabancı bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 33 APY 63 plakalı otomobil ile B.Ö. idaresindeki ATV çarpıştı. Kazada hafif yaralanan B.Ö., olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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