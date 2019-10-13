Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Gül Sokakta meydana gelen kazada, Salih B. idaresindeki 01 Y 6717 plakalı ekmek taşıyan özel bir firmaya ait kamyonet ile Ali K'nın kullandığı 38 HJ 563 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolculuk eden ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı.