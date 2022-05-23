İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adana’da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 01 AKD 890 plakalı otomobil, H.C.'nin kullandığı 01 ZF 705 plakalı kamyonetle merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı.


Yapılan ilk müdahalelerin ardından 6 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.