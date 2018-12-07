Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, aksam saatlerinde Güneri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Avcı (19) yönetimindeki 01 ADG 06 plakalı motosikletle Mustafa Coşkun yönetimindeki 46 N 4585 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü yaralandı. Yaralı 112 Acil sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralının tedavisi sürüyor.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. Araç şoförü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.